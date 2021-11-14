Минтранс Самарской области дал старт планировке пересадочного узла на «Пятилетке»

Транспортно-пересадочный узел может выглядеть так. Фото: taburent.ru

Минтранс Самарской области дал старт планировке территории, предназначенной для строительства транспортно-пересадочного узла на станции «Пятилетка». Соответствующий приказ за подписью главы ведомства Ивана Пивкина опубликован на портале регионального правительства.

Приказ минтранса «О подготовке документации по планировке территории в целях строительства транспортно-пересадочного узла «Пятилетка» дает старт соответствующим работам. При этом проектировщикам предписано использовать инженерные изыскания, которые уже ранее выполнило ООО «Автодор».

На разработку проектной документации из областного бюджета ранее уже было выделено 12 миллионов рублей, аналогичные суммы выделили и на другие пересадочные узлы. Теперь минтрансу предстоит провести аукционы по поиску подрядчиков, которые займутся непосредственно планировкой территории. Аналогичный приказ минтранс выпустил и относительно планировки ТПУ «Липяги» в Новокуйбышевске.

Напомним, начало строительства ТПУ Пятилетка» минтранс обещает начать в 2022 году. Пересадочный узел должен объединить различные виды транспорта- автобусы, трамваи, троллейбусы, метро, а также электрички.