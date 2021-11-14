Житель Самары показал с высоты, где пройдет магистраль Центральная

Окрестности пр.Карла Маркса выглядят очень неоднородно. Фото: скрин видео

Житель Самары показал с высоты, где пройдет будущая магистраль Центральная, строить которую обещают начать уже в 2022 году. Видеоблогер Евгений Щекин пролетел на квадрокоптере над проспектом Карла Маркса, на месте которого построят «Центральную», и показал, в каком состоянии он сейчас находится.

На видеозаписи отчетливо видно, что окрестности проспекта Карла Маркса крайне неоднородны. Пустыри и стихийные стоянки и гаражи здесь соседствуют с пятиэтажками и многоэтажками выше 20 этажей.

Напомним, работы по строительству магистрали «Центральная» в Самаре планируют начать уже в 2022 году, в проекте бюджета на эти цели предусмотрено около трех миллиардов рублей. Протяженность первого участка составит 14 км

Сейчас в минтрансе просчитывают конкретные параметры реализации проекта. Но предполагается, что магистраль будет шестиполосной, также здесь будут пешеходные переходы, остановки и велосипедные дорожки.