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Общество15 ноября 2021 8:01

В больнице умер спортсмен из Сызрани, который попал под поезд

Врачи до последнего боролись за его жизнь
Алена ПРОВКИНА
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До трагедии Кирилл был перспективным бойцом

До трагедии Кирилл был перспективным бойцом

Утром в понедельник, 15 ноября, скончался спортсмен из Сызрани Кирилл Дмитриев. 27 октября 2021 года 18-летний парень попал под поезд, он долгое время находился в реанимации. Медики до последнего боролись за его жизнь.

Врачи диагностировали у парня переломы костей таза, ушиб легких и головного мозга. Его буквально собирали по кусочкам. Перевести молодого человека в Самару в больнице имени В.Д. Середавина не удалось – все из-за слишком тяжелого состояния.

Ранее родственники Кирилла рассказывали «КП-Самара», что он был перспективным спортсменом, занимался гимнастикой и тхэквондо. После школы юноша поступил на преподавателя физкультуры и каждый день посещал тренажерный зал.

В тот злополучный вечер парень возвращался домой в наушниках. Шел вдоль железной дороги. В какой-то момент ему пришлось выйти на пути – он решил обойти кусты, которые разрослись на тропинке. Машинист поезда не заметил молодого человека в темноте и сбил его.