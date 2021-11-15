В больнице умер спортсмен из Сызрани, который попал под поезд

До трагедии Кирилл был перспективным бойцом

Утром в понедельник, 15 ноября, скончался спортсмен из Сызрани Кирилл Дмитриев. 27 октября 2021 года 18-летний парень попал под поезд, он долгое время находился в реанимации. Медики до последнего боролись за его жизнь.

Врачи диагностировали у парня переломы костей таза, ушиб легких и головного мозга. Его буквально собирали по кусочкам. Перевести молодого человека в Самару в больнице имени В.Д. Середавина не удалось – все из-за слишком тяжелого состояния.

Ранее родственники Кирилла рассказывали «КП-Самара», что он был перспективным спортсменом, занимался гимнастикой и тхэквондо. После школы юноша поступил на преподавателя физкультуры и каждый день посещал тренажерный зал.

В тот злополучный вечер парень возвращался домой в наушниках. Шел вдоль железной дороги. В какой-то момент ему пришлось выйти на пути – он решил обойти кусты, которые разрослись на тропинке. Машинист поезда не заметил молодого человека в темноте и сбил его.