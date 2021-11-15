В Самаре отрегулируют светофор на пересечении ул. Авроры и Промышленности

Режим работы "регулировщика" изменят Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре скорректируют работу светофора на пересечении улиц Авроры и Промышленности. Его отрегулируют таким образом, чтобы не пересекались транспортные и пешеходные потоки.

- Правая секция поворота с улицы Авроры будет отключаться при включении зеленого сигнала для пешеходов, которые переходят улицу Промышленности. Там будет загораться красный сигнал, - сообщили в твиттере представители городского департамента транспорта.

В ведомстве добавили, что техзадание уже разработано. Осталось его согласовать. После этого специалисты приступят к работе. Сроки не уточняются.

Напомним, недавно недалеко от этого перекрестка произошло смертельное ДТП. На пересечении улиц Авроры и Партизанской под колесами фуры погибла 10-летняя девочка. Школьница пересекала проезжую часть по «зебре» вместе с мамой. Водитель большегруза поворачивал с Авроры на Партизанскую и не заметил пешеходов.