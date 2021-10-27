Начальник облГИБДД высказался о ДТП с 10-летней девочкой, которую насмерть сбила фура в Самаре

Водитель фуры при повороте не заметил девочку на "зебре" / Фото: прокуратура Самарской области

Начальник Управления ГИБДД по Самарской области Юрий Некрасов прокомментировал смертельное ДТП с 10-летней девочкой. Школьница погибла под колесами фуры DAF, когда переходила дорогу по «зебре».

- В этом есть и вина водителя. Но если бы мама была немного внимательнее, посмотрела, что поворачивает грузовик, и хотя бы приостановила свое движение, то девочка была бы жива, - сказал полицейский.

Напомним, трагедия произошла 20 октября на улице Авроры в Самаре. Школьница вместе с мамой пересекала проезжую часть по пешеходному переходу. Момент ДТП попал на запись видеокамеры. По словам Юрия Некрасова, на ней видно, что пешеходы, когда им загорелся «зеленый», даже не посмотрели по сторонам. А в этот момент слева к ним начал приближаться грузовик. Автомобилист тоже вовремя не заметил людей на «зебре» и наехал на школьницу.

Глава облГИБДД призвал пешеходов быть внимательнее при переходе дороги. Пешеходный переход не гарантирует полную безопасность. Перед тем, как выйти на проезжую часть, стоит посмотреть по сторонам и убедиться, что все транспортные средства остановились.