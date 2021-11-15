Правительство Самарской области будет публиковать цены на продовольственные товары в СМИ

Цены будут мониторить регулярно Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел оперативное совещание с главами муниципалитетов, где обсудили ценовую политику региона. Чиновники отчитались о мониторинге цен на социально значимые продукты в магазинах.

Дмитрий Азаров предложил публиковать мониторинг цен на товары от сельхозпроизводителей на ярмарках, а также цен в крупных торговых сетях в муниципальных СМИ и на информационных ресурсах местных администраций. С завтрашнего дня информация о ценах на продукты будут публиковаться как в печатных изданиях, так и в электронных.

Напомним, сегодня в региональных средствах массовой информации появилась информация о мониторинге цен на хлебобулочные изделия, «борщевой набор», овощи и другие категории продуктов в крупнейших торговых сетях и оптовых компаниях. С завтрашнего дня мониторинг цен на продовольственные товары будет публиковаться на постоянной основе.