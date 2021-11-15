Жителям Самарской области без QR-кода запретили заходить во все магазины, кроме продуктовых и аптек

Даем разъяснения по постановлению губернатора Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре с 8 ноября 2021 года действует система Covid-пропусков во многих предприятиях и в магазинах. Так, согласно постановлению губернатора, QR-код будут требовать при входе в ТЦ и магазины, площадью более 2000 кв. м., театры, кино, рестораны, автосервисы, салоны красоты и другие. Не все жители Самары остались довольны новыми правилами, поэтому в социальных сетях начали появляться недоумевающие комментарии пользователей.

- Прошу пояснить, почему магазины первой необходимости менее 2000 кв. м. «Рубль Бум» обязали пускать по QR-кодам? – обратилась к правительству местная жительница.

Ответ на этот вопрос кроется в самом постановлении правительства Самарской области. В документе прописано, что по сертификату или с тестом ПЦР будут пускать во все торговые предприятия. Без QR-кода горожане смогут посетить только магазины продовольственных товаров, то есть продуктов питания, где площадь торгового зала менее 2000 кв. м. Также беспрепятственно можно зайти в аптеку.

Таким образом, в магазины косметики и бытовой химии, где нет пищевых продуктов, без сертификата не пустят.