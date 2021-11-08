Куда в Самарской области не пустят без QR-кода с 8 ноября 2021 года

Непривитые самарцы не смогут попасть в ТЦ, кино, фитнес-центр или парикмахерскую Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области составили список мест, куда нельзя будет попасть без COVID-пропуска. Перечень заведений, для доступа в которые с 8 ноября 2021 года необходим QR-код, отражен в новом постановлении губернатора региона.

Так, по QR-коду, по справке о перенесенном коронавирусе или по отрицательному ПЦР-тесту (действителен тот, что сделан не позже, чем за 72 часа до посещения) будут пускать в следующие заведения:

- ТЦ и магазины площадью более 2 тысяч кв. м;

- кафе, бары, рестораны;

- театры, кино, цирк и другие культурно-досуговые учреждения;

- автосервисы;

- салоны красоты, парикмахерские и маникюрные салоны;

- бассейны, фитнес-центры и спортобъекты.

При этом заполняемость большинства заведений не должна превышать 50%. Отметим, что в небольшие магазины у дома по-прежнему можно попасть без QR-кода.

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