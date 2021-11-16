Самарцам рассказали, чего ждать ВИЧ-диссидентам

Тест можно сдать на анонимных условиях

Жителям Самары объяснили, что нельзя закрывать глаза на вирус иммунодефицита. Отсутствие лечения неизбежно приводит к смерти. Несмотря на это, остаются ВИЧ-диссиденты, которые отрицают факт существования опасного заболевания.

По словам медиков, сначала наступает инкубационный период длится от двух недель до полугода с момента заражения. В случае приема антиретровирусных препаратов этот период может увеличиваться до года. Затем появляются симптомы, напоминающие грипп, иногда возникают стоматит, сыпь и диарея. Это длится, как правило. пару недель. На третьей стадии вирус себя не проявляет, но активно размножается в организме, да так, что вся система безопасности человека начинает рушиться. Четвертая стадия — СПИД. Больной уже не способен сопротивляться инфекциям, он погибает от туберкулеза, пневмоцистной пневмонии или других сопутствующих заболеваний.

— 9-11 лет — средний срок жизни с ВИЧ без лечения. Терапия может остановить этот процесс. Сегодня полноценная жизнь до глубокой старости — реальна для людей с ВИЧ! — отмечают специалисты.

Сдать тест на ВИЧ бесплатно и анонимно во всех отделениях областного СПИД-центра по следующим адресам: г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 178, г. Новокуйбышевск, ул. Чернышевского, д. 1а, г. Тольятти, бульвар Здоровья, д. 25, г. Тольятти, ул. Зеленая, д.15, г. Сызрань, ул. Советская, д. 17.

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.