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Общество16 ноября 2021 8:40

Самарцам рассказали, чего ждать ВИЧ-диссидентам

Врачи считают, что от вируса иммунодефицита необходимо лечиться
Геннадий ВЕТРОВ
Тест можно сдать на анонимных условиях

Тест можно сдать на анонимных условиях

Жителям Самары объяснили, что нельзя закрывать глаза на вирус иммунодефицита. Отсутствие лечения неизбежно приводит к смерти. Несмотря на это, остаются ВИЧ-диссиденты, которые отрицают факт существования опасного заболевания.

По словам медиков, сначала наступает инкубационный период длится от двух недель до полугода с момента заражения. В случае приема антиретровирусных препаратов этот период может увеличиваться до года. Затем появляются симптомы, напоминающие грипп, иногда возникают стоматит, сыпь и диарея. Это длится, как правило. пару недель. На третьей стадии вирус себя не проявляет, но активно размножается в организме, да так, что вся система безопасности человека начинает рушиться. Четвертая стадия — СПИД. Больной уже не способен сопротивляться инфекциям, он погибает от туберкулеза, пневмоцистной пневмонии или других сопутствующих заболеваний.

— 9-11 лет — средний срок жизни с ВИЧ без лечения. Терапия может остановить этот процесс. Сегодня полноценная жизнь до глубокой старости — реальна для людей с ВИЧ! — отмечают специалисты.

Сдать тест на ВИЧ бесплатно и анонимно во всех отделениях областного СПИД-центра по следующим адресам: г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 178, г. Новокуйбышевск, ул. Чернышевского, д. 1а, г. Тольятти, бульвар Здоровья, д. 25, г. Тольятти, ул. Зеленая, д.15, г. Сызрань, ул. Советская, д. 17.

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.