Подробности гибели девушки-подростка в Самаре, чье тело нашли у 12-этажного дома

Правоохранители рассматривают версию самоубийства Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стали известны подробности гибели 15-летней девушки в Самаре. Ее труп нашли вечером 14 ноября 2021 года возле 12-этажного дома на улице Советской Армии, 121.

- Погибшая училась на первом курсе экономического колледжа. На учете в ПДН не состояла. По этому адресу она не проживала. Ее дом расположен в Кировском районе, - рассказал «КП-Самара» источник, знакомый с ситуацией.

Насколько известно, студентка жила вместе с матерью. Ее родители были в разводе.

Правоохранители рассматривают версию самоубийства. Отметим, что никакой предсмертной записки на месте гибели девушки обнаружено не было. Сейчас следователи продолжают устанавливать все обстоятельства происшествия.