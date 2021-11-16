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Здоровье16 ноября 2021 10:33

В Самарской областной библиотеке снова будет работать пункт вакцинации 23 ноября 2021 года

Самарцев приглашают сделать прививку от коронавируса
Наталья АРТЯКОВА
Наталья АРТЯКОВА
В Самарской областной библиотеке вновь развернут пункт вакцинации

В Самарской областной библиотеке вновь развернут пункт вакцинации

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жителей Самары вновь приглашают пройти вакцинацию от коронавируса в Самарской областной библиотеке по адресу: проспект Ленина, 14а. 23 ноября 2021 года там будет работать прививочный пункт.

Самарцы смогут пройти первичную или повторную вакцинацию от коронавируса в областной библиотеке. Пункт будет работать с 8 утра до 20 часов вечера.

Напомним, впервые пункт вакцинации в Самарской областной библиотеке был развернут в начале ноября 2021 года. Те, кто тогда сделал первый компонент прививки, смогут пройти ревакцинацию в том же месте.

Напомним, сделать прививку может любой желающий старше 18 лет при отсутствии противопоказаний. Необходимо иметь при себе паспорт.