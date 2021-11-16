В областной библиотеке в Самаре вакцинировались 1,7 тысячи человек

В Самаре пункт вакцинации сделали в областной библиотеке Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре за два дня работы пункта вакцинации в областной библиотеке прививки от коронавируса сделали 1 768 человек. Об этом во вторник, 16 ноября, рассказал заместитель министра здравоохранения Самарской области Павел Золотарев

В начале ноября пункт вакцинации работал в Самарской областной универсальной научной библиотеке на протяжении двух дней. Там работали с двумя вакцинами - «Спутник V» и «ЭпиВакКорона».

В дальнейшем сообщили, что пункт вакцинации в библиотеке снова будет работать 23 ноября с 8:00 до 20:00. Там можно будет сделать первую и вторую прививку.

По последним данным, в Самарской области с начала пандемии всего заразились порядка 160 тысяч человек, из них выздоровели 116 тысяч, умер 5 061 заразившийся.

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