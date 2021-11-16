Время пути от Безымянки до исторического центра Самары сократится до 25 минут

Новую станцию метро планируют достроить к 2024 году / Фото: Елена Лапушкина Фото: Instagram.com

В Самаре к 2024 году сократится время пути от Безымянки до исторического центра. Дорога до старого города будет занимать всего 25 минут. Это станет возможно благодаря строительству 11-й станции метро – «Театральной». Об этом в своем инстаграм-аккаунте сообщила глава областной столицы Елена Лапушкина.

- Новая станция не просто улучшит транспортное сообщение между районами Самары, но и откроет дополнительные возможности для развития города, - отметила мэр.

Напомним, в сентябре 2021 года стало известно, что федеральное правительство выделит средства на строительство «Театральной». Самарская область получит инфраструктурный бюджетный кредит в 10,4 млрд рублей.

Станцию планируется возвести к 2024 году. Ее разместят в районе площади имени В.В. Куйбышева, на пересечении улиц Галактионовской и Красноармейской. Она свяжет Кировский, Промышленный и Советский районы с центром Самары.