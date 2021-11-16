Шотландский специалист стал новым спортивным директором «Акрона»

В «Акроне» новый спортивный директор

Шотландский специалист Крис Докерти стал новым спортивным директором футбольной команды «Акрон» из Тольятти, которая выступает в ФНЛ.

Докерти приехал в Тольятти после работы в шотландском клубе «Данди Юнайтед». Также он работал в шотландской футбольной ассоциации, где был аналитиком и тренером. Кроме того, специалист был заместителем спортивного директора в хорватском «Хайдуке», а также в Китае занимался проектом популяризации футбола.

В «Акроне» Докерти планирует развивать академию, помогать молодым игрокам адаптироваться в основной команде, а также привлекать талантливых футболистов России и СНГ. «Для этого мы будем использовать спортивную науку, аналитику, современные инструменты и тренерские методы», - отметил Докерти.