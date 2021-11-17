Жителям Самары не рекомендовали выходить из дома 17 ноября 2021 года

Самарцам посоветовали не выходить из дома для собственной безопасности в гололед Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Синоптики Приволжского УГМС дали прогноз погоды на 17 ноября 2021 года в Самарской области. В этот день на дорогах будет гололедица, поэтому самарцам рекомендовали по возможности не выходить из дома и не садиться за руль.

Гололед в начале зимы является одной из самых распространенных причин не только дорожно-транспортных происшествий, но и травмирования людей. Так, в период первых морозов существенно возрастает количество обращений в травмпункты, когда пешеходы поскальзываются на льду и получают ушибы и переломы.

Кроме того, в этот день, 17 ноября, по народному календарю отмечается Еремин день. Наши предки верили, что выходить из дома в этот день небезопасно. Не исключено, что приметы связаны с непогодой в середине ноября.