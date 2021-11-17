Коммунальщики продолжают менять небезопасные колодезные люки на мини-колодцы

Мини-колодцы более удобны для работы и безопасны для коммунальщиков и пешеходов. Фото: РКС-Самара

Сотрудники РКС-Самара продолжают заменять привычные люки колодцев на безопасные коверные задвижки. Сейчас в Самаре установлено несколько десятков современных мини-колодцев. В ноябре 2021 года был установлен ковер на улице Демократической, 75, там же где была смонтирована новая водопроводная труба в поселке Малый Сорокин хутор.

Безколодезные коверные задвижки – это современная система управления сетями под землей, благодаря которой не нужно спускаться в колодец для работы. Коверы экономят время и ресурсы, а также снижает риски для рабочих и пешеходов, которые могут провалиться в открытый люк.

Напомним, мини-колодцы начали устанавливать в Самаре в прошлом году. В этом году РКС-Самара планирует установить около 50 таких коверов по всему городу.