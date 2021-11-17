В Самаре установили 26-метровую стелу «Город трудовой доблести»

Вертикальный обелиск будет выполнен из металла и стекла Фото: скриншот с видео

В Самаре в ноябре 2021 года установили 26-метровую стелу «Город трудовой доблести». Монумент, который призван увековечить вклад жителей Куйбышева в победу Советского Союза в Великой Отечественной войне, смонтировали на проспекте Юных Пионеров. Местный видеоблогер снял этот процесс с воздуха.

Стела будет представлять собой вертикальный обелиск из металла и стекла. Ее будут обрамлять пилоны, на которых разместят информацию о событиях военного времени.

Торжественное открытие стелы было намечено на 7 ноября 2021 года. В этот день ровно 80 лет назад прошел военный парад на площади имени В.В. Куйбышева. Кроме того, именно тогда город признали запасной столицей. Открытие перенесли на более поздний срок из-за сложной эпидемиологической обстановки. Точная дата пока не известна.