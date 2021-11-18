Врачи ковид-госпиталя в больнице Середавина спасли почти 7 тысяч пациентов с коронавирусом

Пациенты благодарны самоотверженному труду врачей "красной зоны" Фото: Ольга НОВИКОВА

Самарская областная клиническая больница имени Середавина в Самаре второй год пандемии работает в режиме ковидного госпиталя. До настоящего времени врачи «красной зоны» спасли почти 7 тысяч пациентов с коронавирусом и подозрением на него.

Врачи, медсестры, весь медицинский персонал больницы Середавина работают как единая команда и вытаскивают больных буквально с того света. Медики отмечают, что вакцинированные пациенты болеют с меньшими рисками и более легко переносят коронавирус. Однако в большинстве случаев в реанимацию попадают именно пациенты, которые отказались от прививки.

Тяжело болеют также пациенты с медотводом. Журналист «КП-Самара» рассказывала историю 56-летней Ирины Морозовой, которая имеет хроническое, непрерывно прогрессирующее заболевание и не смогла пройти вакцинацию. Когда женщина попала в больницу Середавина, у нее диагностировали новую форму коронавируса с поражением легких в 90%. Врачи ковидного госпиталя сделали все, чтобы спасти сложную пациентку и сохранили ей жизнь.