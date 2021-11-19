Труп с несколькими ножевыми ранениями обнаружили в Тольятти

Эксперты насчитали четыре ножевых ранения спины Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Тело Александра Юрьевича в Тольятти обнаружили вечером 18 ноября. Сразу было понятно, что погиб он не естественной смертью. Эксперты насчитали четыре ножевых ранения спины, какое из них стало смертельным, станет ясно после подробного обследования трупа.

Александру Юрьевичу было 65 лет. Знакомые говорят, что он вряд ли бы впустил к себе в квартиру постороннего. Силовики сразу стали проверять его контактны.

- На данный момент личность подозреваемого установлена, - рассказали корреспонденту «КП-Самара» собственные источники в правоохранительных органах. – Это 34-летний знакомый погибшего.

О предполагаемом убийце известно, что он уже имеет судимости за воровство и грабежи, на данный момент предположительно нигде не работает. Где сейчас скрывается мужчина - не ясно, полицейские пытаются установить его местонахождение.

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