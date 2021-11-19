Женатого дальнобойщика под Сызранью развели на 34 тысячи рублей под предлогом оказания интим-услуг

Мужчина перевел деньги еще в начале ноября, но никаких услуг так и не получил Фото: Андрей АБРАМОВ

Андрей из Алтайского края работает дальнобойщиком. Во время одной из своих поездок, проезжая через Сызранский район Самарской области, он соблазнился обещаниями одной дамы, предлагавшей интимные услуги.

- Мы пока разбираемся, что именно произошло. Но каким-то образом она убедила его перевести ей на карту 34,2 тысячи рублей, - рассказали корреспонденту «КП-Самара» собственные источники в правоохранительных органах. – 7 ноября деньги ушли, а услуги так и не были оказаны.

Обманутый в своих лучших ожиданиях мужчина обратился в полицию. После проведения проверки 17 ноября уголовное дело возбудили по статье «Мошенничество».

Полиция установила номер, с которого звонила аферистка, и банковскую карту, на которую был сделан перевод.

Если мошенницу найдут, ей грозит штраф до 300 тысяч рублей, обязательные, исправительные или принудительные работы. Закон также предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Однако все это не избавляет потерпевшего от необходимости объяснить своей жене, которая осталась в Алтайском крае, куда делись деньги.

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Теперь ему грозит реальное лишение свободы (подробности)