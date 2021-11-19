Прощание с начальником медсанчасти регионального МВД пройдет в Самаре 20 ноября 2021 года

Полковник внутренней службы умер на 59-м году жизни Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Стало известно, когда пройдет прощание с начальником медсанчасти МВД по Самарской области Олегом Гусевым. Полковник внутренней службы умер от коронавируса вечером 18 ноября 2021 года. Ему было 58 лет.

— Руководство, личный состав, общественный совет и ветераны ГУ МВД по Самарской области выражают искренние соболезнования семье Олега Владимировича. Светлая память о нем навсегда сохранится в сердцах коллег и близких, — говорится в сообщении облглавка.

Прощание с Олегом Гусевым состоится в субботу, 20 ноября 2021 года, с 12:30 до 13:30 на улице Борской, 108 в Самаре. Тех, кто желает с ним проститься, отвезут туда на автобусах. Их подадут в 11:30 к зданию ГУ МВД по Самарской области на улице Соколова, 34 и к зданию медсанчасти на улице Степана Разина, 35. Они же повезут желающих к месту захоронения — на Мехзаводское кладбище. Похороны пройдут в 14:00.