Самара
ФотоТольяттиВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоТольяттиВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
-2°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество19 ноября 2021 12:12

На ул. Тихвинской в Самаре вновь украли крышку колодца, куда в марте провалился ребенок

Трагедия могла повториться
Алена ПРОВКИНА
Рабочие обнаружили колодец открытым. Фото: РКС-Самара

Рабочие обнаружили колодец открытым. Фото: РКС-Самара

В Самаре во второй раз украли крышку колодца на улице Тихвинской, 24. Первый случай произошел в марте 2021 года. Тогда это привело к тому, что в открытый колодец провалился ребенок. Трагедия могла повториться вновь.

После несчастного случая ресурсники думали, что кража в этом районе не повторится. Но прошло чуть больше полугода, и бригада цеха канализации «РКС-Самара» снова обнаружила там открытый колодец. Коммунальщикам удалось предотвратить возможную трагедию. Они закрыли колодец.

В компании отмечают, что уведомление о пропаже крышек водопроводных и канализационных колодцев сотрудники получают практически каждый день. Самое страшное – воровство крышек у пешеходных зон и детских площадок.