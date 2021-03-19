Появилось видео, как ребенок упал в открытый колодец в Самаре, а его мать прыгнула за ним

5-летний мальчик отделался ушибами, а его мама сломала ногу Фото: ПСО г.Самары

В Самаре маленький мальчик лазил по сугробам в одном из дворов на улице Тихвинская и случайно упал в открытый колодец. Его мать, не раздумывая, прыгнула за своим ребенком. Момент происшествия попал на уличные видеокамеры.

К счастью, никто не погиб – мальчик сильно испугался и получил ушибы, а его мама сломала ногу. Прибывшие на место спасатели, вытащили пострадавших из колодца и передали медикам. Кроме того, к месту происшествия прибыли представители администрации и коммунальной службы РКС-Самара.

По заявлению коммунальщиков, трагедия произошла по вине самих горожан, которые крадут колодезные люки, с целью дальнейшей сдачи в металлолом. В этом районе было обнаружено как минимум три открытых колодца без крышек.

Следователи возбудили уголовное дело по факту падения матери и сына в открытый колодец. В настоящее время устанавливаются все причины происшествия, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.