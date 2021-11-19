В Самаре новый зоопарк начнут строить в 2022 году на площади 18 га

Зоопарк может переехать в Южный город Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской губернской думе обсудили вопрос о переносе зоопарка. По словам министра культуры Татьяны Мрдуляш, сейчас территория Самарского зоопарка не имеет возможностей для расширения площади.

Изначально было определено перенести зоологический парк в Южный город. Однако данная территория вызвала много вопросов у депутатов, так как не всем будет удобно добираться туда из города. Также была предложена площадка возле стадиона «Солидарность Арена».

Как сообщили «КП-Самара» чиновники, в проекте регионального бюджета уже предусмотрено 30 миллионов рублей на первый этап переезда зоопарка, в том числе будут привлечены частные инвестиции.

- Площадь нового зоопарка составит 18 га. Надеемся, что к концу 2022 года первые посетители смогут навестить животных на новом месте, - сказала Татьяна Мрдуляш.

В настоящее время не сообщается, куда же все-таки переедут животные Самарского зоопарка.