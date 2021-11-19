Адвокаты попросили суд оправдать главу департамента образования Елену Чернегу

Приговор вынесут в конце ноября 2021 года

В пятницу, 19 ноября 2021 года, в Ленинском районном суде состоялось очередное заседание суда по делу о превышении должностными полномочиями экс-главы департамента образования Елены Чернеги. Адвокаты попросили суд оправдать Чернегу, так как ее роль в сдаче детского сада на Ташкентской играла не столь важную роль.

Напомним, Елену Чернегу обвиняют в распоряжении о зачислении детей в детский сад, который еще не сдали в эксплуатацию. Из-за того, что родителям пришлось ждать, когда его достроят, многие понесли финансовые потери.

Сама руководитель департамента, как и ее адвокаты, считают, что обвинение было предъявлено не обосновано, а само распределение по детским садам происходит в автоматизированном режиме. Однако сторона обвинения считает, что подсудимая должна получить 2 года условного срока и 2 года испытательного срока, а также отстранение от должности на три года.

Следующее заседание суда состоится в конце ноября 2021 года. На нем должны вынести окончательный приговор Елене Чернеге.