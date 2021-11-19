Дмитрий Азаров поговорил с активистами о сохранении старых исторических зданий

Губернатор поддержал активистов в сохранении исторического облика Самары Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В пятницу, 19 ноября 2021 года, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров принял участие в стратегической сессии «Том Сойер Феста», где вместе с активистами обсудили дальнейшую судьбу ценных градоформирующих объектов. Глава региона отметил, что к поиску оптимальных решений нужно подходить вместе.

- Вопрос о восстановлении и сохранении старых зданий актуален во многих регионах страны. Нужно найти решения, которые сохранят историческую среду, - отметил Дмитрий Азаров.

Не все исторические дома отнесены к объектам культурного наследия, кроме того часть из них отнесены к статусу аварийных и расселены. Активисты из других регионов предложили вовлекать в процесс восстановления зданий самих жителей. Нужно показать каждую изюминку исторического здания. Восстановление старинных зданий сможет также привлечь туристов в Самару.

Дмитрий Азаров согласился, что правительство и активисты «Том Сойер Феста» должны совместно искать решения. Глава региона пообещал оказать поддержку в инициативах общественников.