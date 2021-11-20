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Общество20 ноября 2021 9:01

Перевозчик рассказал, почему жителей Самары пускают в автобус только через переднюю дверь

По мнению транспортных служащих, горожане должны привыкнуть к единой системе посадки
Михаил ГОРЮНОВ
Михаил ГОРЮНОВ
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Не все довольны новой системой запуска в автобусы

Не все довольны новой системой запуска в автобусы

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Самары продолжают возмущаться по поводу новой системы пропуска в общественный транспорт. Отныне в автобусы пускают только через переднюю дверь, а выход доступен через среднюю.

— Это делается, чтобы пассажиры привыкли к единой системе посадки во всем подвижном составе. Необходимо подготовиться к ней заблаговременно, — говорят в компании СамараАвтоГаз, которая отвечает за перевозку пассажиров.

В частности, речь идет о том, чтобы люди успели надеть маски и подготовить оплату за проезд. Тех, кто средства защиты использовать отказывается, в салон пускать не будут.

На предприятии добавляют, что меры приняты и из-за нехватки личного состава. При старом режиме посадки некоторые умудрялись не оплачивать за проезд. Теперь таких проблем возникать не должно.