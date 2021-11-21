В Самаре 34 трехсекционных вагона для трамваев купят в 2022 году

Таких трамваев много в Москве Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Самаре в 2022 году продолжат работы по обновлению подвижного состава общественного транспорта. Продолжится капитальный ремонт вагонов поездов метро. А для нужд ТТУ закупят 34 новых трехсекционных трамвайных вагонов. Сейчас заявка уже представлена в Правительство РФ, она находится на рассмотрении.

В этом году новых трамваев в Самару не покупали, зато для метро закупили новый четыерхвагонный поезд, а на маршруте №4 полностью обновили весь подвижной состав, выпустив на линию "Адмиралы" с кондиционерами и адаптацией под доступную среду. В трамваях же были закуплены новые валидаторы - на номера 20 и 22, а также дозакупку в трамваи №5.

Также в 2022 году планируют начать строительство левого поворота с улицы Ново-Вокзальной на Ставропольскую.

Всю эту информацию представители департамента транспорта сообщили на заседании, где также обсуждалось повышение стоимости проезда - до 35 рублей за наличный расчет и 32 рублей за безналичнный. Что еще изменится - в нашем материале.