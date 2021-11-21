В Самаре 21 ноября 2021 года умер экс-начальник регионального ФСБ Владимир Татауров

Владимир Татауров умер на 57 году жизни

В Самаре из-за коронавируса 21 ноября 2021 года умер Владимир Татауров. Экс-начальник УФСБ по Самарской области скончался ночью, ему было 56 лет. О смерти генерал-лейтенанта сообщил в своем телеграм-канале депутат Александр Хинштейн.

- Мы были знакомы много лет, ещё с 1990-х. Это был удивительно чистый и честный человек, никогда не поступавшийся принципами, профессионал высочайшего класса, - написал он. И добавил, что болезнь не щадит никого.

Владимир Татауров ушел в отставку 24 апреля 2020 года. Он возглавлял региональное управление в течение пяти лет. Сам он родом из Пермского края, службе в ФСБ посвятил почти 25 лет. Новым начальником ФСБ после Татаурова стал Андрей Акулинин, он прибыл из Мордовии.

КП-Самара приносит соболезнования родным и близким, а также коллегам Владимира Татаурова.