Прощание с Денисом Ковбой в Самаре пройдет 21 ноября 2021 года с 13.15 до 14.00

В Самаре попрощаются с Денисом Ковбой

Прощание с футболистом, экс-игроком "Крыльев Советов" Денисом Ковбой пройдет в Самаре 21 ноября 2021 года с 13.15 до 14.00. Церемония состоится в храме во имя святых мучениц Веры, Надежды, Любови и их матери Софии, который расположен по адресу ул. Чапаевская, 136.

Денис Ковба скончался 18 ноября 2021 года, от коронавируса, из-за болезни он оказался в реанимации. Футболисту было 42 года. О смерти мужчины сообщила его жена. Накануне перед матчем с "Уралом" клуб объявил минуту молчания в память о полузащитнике.

Похороны Дениса Ковбы состоятся в Самаре в воскресенье, футболиста похоронят на Рубежном кладбище на аллее ветеранов. В клубе пообещали оказать семье спортсмена вс необходимую помощь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Бронза» с «Крыльями» и чемпион Чехии: чего добился экс-футболист Денис Ковба, который умер от коронавируса

В Самаре вспоминают экс-игрока «Крыльев Советов» Дениса Ковбу, который умер в возрасте 42 лет (подробности)