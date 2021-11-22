Планетарий в Самаре начнут строить в 2022 году

Планетарий появится рядом с музеем-ракетой

Самарский планетарий возле музея «Самара космическая» на проспекте Ленина начнут строить уже в 2022 году. Об этом сообщил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в своем обращении к жителям региона в своем инстаграм.

- В следующем году начнем строить планетарий, чтобы как можно больше людей узнавали о космосе, - сказал глава региона.

Напомним, планетарий в Самаре должен появиться рядом с музеем «Самара космическая». Общая площадь помещений – 4 тысячи квадратных метров. Композиционно и технологически он будет связан с существующим музейным комплексом. Планетарий будет трехэтажным, а еще два этажа будут уходить под землю. Ранее «КП-Самара» показывала, как будет выглядеть новый для Самары объект.