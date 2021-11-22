Суд отменил приказ о передаче муниципальной квартиры родственнице экс-замглавы ДУИ Самары

Приказ о передаче жилья родственнице чиновника ДУИ признали незаконным Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ленинский районный суд Самары 12 ноября 2021 года вынес решение по иску прокурора города. Тот требовал признать незаконным приказ о передаче муниципальной квартиры родственнице экс-заместителя главы департамента управления имуществом (ДУИ) Виктора Федоренчика. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Прокуратура провела проверку и выяснила, что ДУИ исключил квартиру из состава муниципального жилищного фонда и заключил договор социального найма с родственницей бывшего чиновника. При этом были нарушены условия очередности. Также выяснилось, что случай был не единичным. Муниципальное жилье не раз предоставляли категориям людей, с которыми не могут быть заключены договоры соцнайма.

— Прокурор города вынес 3 протеста на незаконные правовые акты департамента. Сейчас они находятся на рассмотрении, — отметили в надзорном ведомстве.

Напомним, ранее Виктора Федоренчика уволили с занимаемой должности из-за утраты доверия. Причиной стало нарушение законодательства о противодействии коррупции.