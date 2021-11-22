В Тольятти дети смогут посещать кружки и секции в очной форме

Дети снова смогут посещать кружки и секции при соблюдении ограничительных мер Фото: Сергей КУРОЧКИН

В Тольятти учреждения дополнительного образования возобновили занятия в очной форме. Такое решение приняли 19 ноября на заседании городского оперштаба по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции.

Занятия для детей будут проводить при строгом соблюдении санитарно-эпидемиологических требований, без смешения групп и коллективов. В учреждениях усилят входной контроль, а вход для родителей или сопровождающих будет доступен только при предъявлении QR-кода.

Также с 22 ноября продолжат работу школы, колледжи и техникумы. Городская администрация отмечает, если у школьника или студента подтвердится коронавирусная инфекция, то весь класс или группа будут переведены в дистанционный режим обучения.