Следователи рассказали о смерти девочки на съемной квартире в Самаре 20 ноября 2021 года

Дверь в квартиру, где нашли девочку, была открыта Фото: Предоставлено пресс-службой Следственного комитета

Следователи прокомментировали страшную трагедию, которая произошла на улице Санфировой в Самаре. 20 ноября 2021 года там на съемной квартире был обнаружен труп четырехлетней девочки. Ее 41-летняя мама Екатерина Б., снимавшая указанную жилплощадь, бесследно исчезла.

- Проводится доследственная проверка по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 105 УК РФ - Убийство. Местонахождении матери ребенка сейчас устанавливается, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Самарской области.

Женщина перед исчезновением связалась с собственниками жилья и предупредила, что съезжает. Про мертвую малышку она ничего хозяевам не говорила.

Сыщики обнаружили на холодильнике в квартиру записку от имени Екатерины. Там она просит передать свои личные вещи в кризисный центр и отмечает, что если ее письмо найдено, значит ни ее, ни дочери уже нет в живых.

Проверка продолжается. По ее итогам будет принято процессуальное решение.

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В своем послании женщина уверяет, что ее нет в живых и просит сдать все вещи в кризисный центр (подробности)