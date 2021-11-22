Новогоднюю елку начали устанавливать на площади Куйбышева в Самаре в ноябре 2021 года

Рабочие монтируют каркасы главной елки и ее маленьких "сестер" Фото: Скриншот с видео

На площади имени В.В. Куйбышева в Самаре в конце ноября 2021 года начали устанавливать новогоднюю елку. Как и в прошлые года, ее будут окружать несколько маленьких «сестер». Местный видеоблогер Евгений Щекин снял с воздуха, как происходит монтаж зеленых красавиц.

Рабочие уже установили каркасы маленьких елок. Часть из них уже обзавелись искусственными еловыми ветками. Что касается главной елки, то она еще в процессе сборки. На площадь уже привезли настоящие еловые ветки, а также украшения — красные и золотистые шары. Кроме того, на асфальте появились кружки с отпечатками ног — видимо, чтобы на празднике горожане не забывали соблюдать социальную дистанцию.

Напомним, 25 декабря 2021 года на площади Куйбышева должен заработать мультимедийный новогодний комплекс. Сейчас идет поиск подрядчика, который смонтирует его. Стоимость работ оценили в 5,5 млн рублей.