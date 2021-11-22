Главный терапевт Самарской области рассказал о последствиях прививки от коронавируса

Так какие же последствия прививки реально существуют?

Главный внештатный терапевт Самарской области Олег Фатенков рассказал о последствиях прививки от коронавируса. Он отметил, что все, чего боятся жители региона, относится скорее к области фантазий. Он сообщил, что ни одно из последствий, о которых пишут в соцсетях - от бесплодия до магнетизма и чипирования не подтверждены медицински.

- Под моими выступлениями мне пишут, чтобы я спустился на землю, посмотрел вокруг. Так вот, я твердо стою на земле. Я возглавлял ковид-госпиталь, видел тяжелых больных, которым мы могли бы помочь гораздо эффективнее, если бы они были вакцинированы. У нас нет другого пути, - отметил Олег Фатенков.

Он подчеркнул, что гораздо более тяжелые последствия будет иметь нежелание вакцинироваться. Например, именно взрослые приносят вирус в дом, когда заболевают дети. А вот слухи о том, что последствием может стать болезнь, он назвал мифом.

- Статистика, абсолютно независимая и простая, говорит, что среди заболевших очень мало привитых. А из привитых заболевает только 1-2% людей. Это неизбежная погрешность. Но посмотрите, как много – не заболевает, - уточнил он.

По словам Олега Фатенкова, у привитых также гораздо легче протекает болезнь и нет столь ярко выраженного постковидного синдрома. А оснований не доверять прививкам и вовсе нет:

- СССР помог победить во всем мире оспу, полиомиелит. Сегодня наша промышленность разработала вакцину, проверенную. Не доверять накопленному в нашей стране опыту не приходится, - сказал врач.