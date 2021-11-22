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Общество22 ноября 2021 14:31

Главный терапевт Самарской области рассказал о последствиях прививки от коронавируса

Олег Фатенков заметил, что заболеть можно, но пройдет это максимально легко
Анастасия МЫШКИНА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Так какие же последствия прививки реально существуют?

Так какие же последствия прививки реально существуют?

Главный внештатный терапевт Самарской области Олег Фатенков рассказал о последствиях прививки от коронавируса. Он отметил, что все, чего боятся жители региона, относится скорее к области фантазий. Он сообщил, что ни одно из последствий, о которых пишут в соцсетях - от бесплодия до магнетизма и чипирования не подтверждены медицински.

- Под моими выступлениями мне пишут, чтобы я спустился на землю, посмотрел вокруг. Так вот, я твердо стою на земле. Я возглавлял ковид-госпиталь, видел тяжелых больных, которым мы могли бы помочь гораздо эффективнее, если бы они были вакцинированы. У нас нет другого пути, - отметил Олег Фатенков.

Он подчеркнул, что гораздо более тяжелые последствия будет иметь нежелание вакцинироваться. Например, именно взрослые приносят вирус в дом, когда заболевают дети. А вот слухи о том, что последствием может стать болезнь, он назвал мифом.

- Статистика, абсолютно независимая и простая, говорит, что среди заболевших очень мало привитых. А из привитых заболевает только 1-2% людей. Это неизбежная погрешность. Но посмотрите, как много – не заболевает, - уточнил он.

По словам Олега Фатенкова, у привитых также гораздо легче протекает болезнь и нет столь ярко выраженного постковидного синдрома. А оснований не доверять прививкам и вовсе нет:

- СССР помог победить во всем мире оспу, полиомиелит. Сегодня наша промышленность разработала вакцину, проверенную. Не доверять накопленному в нашей стране опыту не приходится, - сказал врач.