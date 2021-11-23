В Самаре зафиксировали снижение заболеваемости COVID-19

Пожилые люди находятся в зоне риска Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В понедельник, 22 ноября, прошла видеоконференция регионального оперштаба, на которой представители управления Роспотребнадзора сообщили о снижении заболеваемости коронавирусом впервые за 11 недель. Показатели все еще остаются высокими.

Отмечают, что увеличились случаи коронавируса среди детей и пенсионеров 65+. По сообщению губернатора, дети до года могут заразиться только от родственников. Причина заболеваемости пожилых людей – недостаточный уровень вакцинации.

Светлана Архипова, глава регионального управления Роспотребнадзора, отметила, если положительная тенденция сохранится, то можно будет поднять вопрос о послаблении ограничительных мер.