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Общество23 ноября 2021 6:44

В Самаре зафиксировали снижение заболеваемости COVID-19

Число заразившихся сократилось впервые за 11 недель
Источник:kp.ru
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Пожилые люди находятся в зоне риска

Пожилые люди находятся в зоне риска

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В понедельник, 22 ноября, прошла видеоконференция регионального оперштаба, на которой представители управления Роспотребнадзора сообщили о снижении заболеваемости коронавирусом впервые за 11 недель. Показатели все еще остаются высокими.

Отмечают, что увеличились случаи коронавируса среди детей и пенсионеров 65+. По сообщению губернатора, дети до года могут заразиться только от родственников. Причина заболеваемости пожилых людей – недостаточный уровень вакцинации.

Светлана Архипова, глава регионального управления Роспотребнадзора, отметила, если положительная тенденция сохранится, то можно будет поднять вопрос о послаблении ограничительных мер.