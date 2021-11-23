Новую систему пропуска пассажиров в автобусы Самары пересмотрят

Теперь пассажиров в салоны автобусов пускают только через переднюю дверь Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре пересмотрят новую систему пропуска пассажиров в салоны автобусов. Об этом в твиттере сообщает департамент транспорта города.

— На этой неделе схема посадки будет дорабатываться, — уточнили представители ведомства.

Напомним, несколько дней назад в автобусы Самары пассажиров стали пускать только через переднюю дверь. Выход — через остальные. Эти правила не касаются людей с колясками или маломобильных граждан. Они по-прежнему могут зайти в салон через среднюю дверь. По сообщению перевозчика, такие меры — вынужденные. Все из-за нехватки личного состава. Кроме того, так проще выявить пассажиров без масок.

Отметим, самарцев такие нововведения не устроили. Они потребовали, чтобы транспортное предприятие вернуло все, как было. По их мнению, ситуацию могут спасти только валидаторы, установленные у каждой двери. Такие терминалы уже есть на некоторых трамвайных маршрутах.