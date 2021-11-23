Жителей Самары эвакуировали из ТРК «Московский»

На месте работают экстренные службы. Фото: ДТП 163 Самара

В Самаре утром, 23 ноября, очевидцы сообщили в социальных сетях о возможном минировании ТРК «Московский». На место прибыли сотрудники скорой помощи и пожарные. Оперативные службы проверяют здание.

Посетителей и работников эвакуировали. ГУ МВД России по Самарской области пока ситуацию не комментируют. Если информация о минировании не подтвердится, тогда ТРК возобновит свою работу и вернется к обычному режиму работы.

Напомним, что ТРК «Московский» в Самаре поменяет название и формат работы в декабре 2021 года. В нем откроются магазины-аутлеты. Торговый комплекс сменит название на LETOUT АУТЛЕТ МОЛЛ.