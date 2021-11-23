В Самаре 23 ноября 2021 года закрыли Парк дружбы народов на зимний сезон

Парк закрыли на зиму. Фото: Андрей Захаров

С 23 ноября 2021 года в Самаре на зимний период закрыли Парк дружбы народов в микрорайоне Волгарь. Об этом сообщили представители этнокультурного комплекса.

- Мы приняли решение приостановить свою деятельность до весны 2022 года, - написали на официальной странице в социальных сетях администрация комплекса.

Как сообщили представители Парка, за зимний период они планируют подготовить полномасштабную программу мероприятий, экскурсионное обслуживание, интерактивные зоны, национальную сувенирную продукцию, а также обустроить зону отдыха.

Напомним, Парк дружбы народов торжественно открыли 12 сентября 2021 года. На 12 га собраны 20 подворий народов, проживающих на территории Самарской области. В парке исторически достоверно воссоздан быт, национальные костюмы, предметы творчества. Гости парка могут познакомиться с многообразием языков, обычаев и религий