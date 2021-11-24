Крематорий Самаре нужен, но главный вопрос - где его построить Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Судьбу строительства крематория под Самарой суд определит в ноябре 2021 года. Соответствующие документы размещены на сайте Самарского областного суда.

Напомним, в Самарской области определили перспективный участок под строительство нового кладбища площадью 40 га и крематория на две печи. Участок выбрали на территории Красноярского района, рядом с селами Хорошенькое и Кривове озеро. Однако местные жители выступили с категорическим протестом против такого решения. Люди принялись писать обращения во все официальные инстанции. Тревогу местных жителей вызвал тот факт, что на этой территории высоко залегают грунтовые воды – они будут подмывать кладбище, а стоки потекут в деревенские колодцы и в реку Сок. Кроме того, люди обратили внимание, что изменение зонирования земли было проведено с нарушениями, а местным жителям не была предоставлена возможность принять участие в публичных слушаниях.

На сторону жителей встала прокуратура. Представители надзорного ведомства направили иск в суд против администрации сельского поселения Хорошенькое. Они требуют признать принятые администрацией акты о смене зонирования земли недействительными. Рассмотрение дела уже откладывали по ходатайству одной из сторон, которой требовалось время на предоставление дополнительных доказательств. Следующее заседание назначено на 25 ноября 2021 года.