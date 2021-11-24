Крупный микрорайон построят на 19 км Московского шоссе в Самаре

В жилом комплексе возведут дома переменной этажности / Фото: СОФЖИ

В Кировском районе Самары построят новый жилой микрорайон. Его возведут на 5-й линии 19 км Московского шоссе. Старт начала работ — 2022 год. Об этом стало известно в среду, 24 ноября, на заседании регионального правительства.

Оператор проекта — Самарский областной фонд жилья и ипотеки (СОФЖИ). Он планирует построить дома переменной этажности (6-17) на территории площадью более 10 га. Общее количество квартир — 2110. Также там разместят соцобъекты, коммерческую недвижимость и парковки.

— Прошу предусмотреть детские площадки и прогулочные зоны внутри кварталов, тщательно продумать оформление фасадов и размещение объектов инфраструктуры, — сказал председатель областного кабмина Виктор Кудряшов.

Площадь застройки первой очереди составит около 27 тысяч кв. м. Ее сдача намечена на конец 2023 года. Отметим, что при возведении микрорайона будут использовать технологии быстрого строительства.

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