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Общество25 ноября 2021 8:16

В Самаре метро могут довести до Ракитовского шоссе

Такие перспективы обозначены в проекте изменений в Генплан города
Ольга НОВИКОВА
Ольга НОВИКОВА
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Когда начнут строить новую ветку метро в Самаре, пока неизвестно

Когда начнут строить новую ветку метро в Самаре, пока неизвестно

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре метро могут довести до Ракитовского шоссе. Такие перспективы обозначены в проекте изменений в Генплан города, который мэрия выставила на общественное обсуждение.

Речь идет о ветке метрополитена, которую предполагают построить вдоль Московского шоссе. По опубликованному плану она протянется от нынешней станции «Московская» вплоть до Ракитовского шоссе.

Между этими двумя точками предполагается строительство нескольких промежуточных станций. По предложенному варианту генплана, они должны будут располагаться в районе Центрального Автовокзала, около парка Гагарина, завода им.Тарасова, а также около пересечения с ул.Ново-Вокзальной, пр.Кирова, ул.Ташкентской и Ракитовским шоссе.

Еще одна ветка метро пройдет через Самарку до 116-го км.