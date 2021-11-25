Самарский блогер показал, как продвигается строительство развязки на Ново-Садовой 24 ноября 2021 года

Работа на объекте ведется с опережением графика Фото: принтскрин видео.

В Самаре продолжается строительство двухуровневой развязки на улице Ново-Садовой. Масштабная стройка ведется в районе пересечения с улицей Советской Армии. Самарский видеоблогер Сергей Бобин показал, что сейчас происходит на месте строительства.

Судя по опубликованной видеозаписи, снятой с квадрокоптера, строительная техника работает прямо вплотную к жилым домам и торговому центру «Апельсин». Подрядчик уже установил опоры для будущего путепровода и сейчас приступил к обустройству подъездных путей, которые будут вести непосредственно на эстакаду.

Напомним, в октябре 2021 года движение по основному ходу Ново-Садовой было перекрыто. Как сообщают в правительстве Самарской области, подрядная организация работает на объекте с опережением графика. Напомним, по плану новый путепровод должны ввести в эксплуатацию в 2023 году.