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Общество25 ноября 2021 8:19

Самарский блогер показал, как продвигается строительство развязки на Ново-Садовой 24 ноября 2021 года

Строительная техника работает прямо вплотную к домам и ТЦ «Апельсин»
Наталья АРТЯКОВА
Наталья АРТЯКОВА
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Работа на объекте ведется с опережением графика

Работа на объекте ведется с опережением графика

Фото: принтскрин видео.

В Самаре продолжается строительство двухуровневой развязки на улице Ново-Садовой. Масштабная стройка ведется в районе пересечения с улицей Советской Армии. Самарский видеоблогер Сергей Бобин показал, что сейчас происходит на месте строительства.

Судя по опубликованной видеозаписи, снятой с квадрокоптера, строительная техника работает прямо вплотную к жилым домам и торговому центру «Апельсин». Подрядчик уже установил опоры для будущего путепровода и сейчас приступил к обустройству подъездных путей, которые будут вести непосредственно на эстакаду.

Напомним, в октябре 2021 года движение по основному ходу Ново-Садовой было перекрыто. Как сообщают в правительстве Самарской области, подрядная организация работает на объекте с опережением графика. Напомним, по плану новый путепровод должны ввести в эксплуатацию в 2023 году.