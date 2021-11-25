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Происшествия25 ноября 2021 8:35

В новом ЖК рядом с Центральным Автовокзалом в Самаре под окнами нашли труп молодого мужчины

Очевидцы сообщили, что погибший мог выпасть с балкона
Наталья АРТЯКОВА
Наталья АРТЯКОВА
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В обстоятельствах происшествия будет разбираться полиция

В обстоятельствах происшествия будет разбираться полиция

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Утром, 25 ноября 2021 года, жители нового жилого комплекса около Центрального автовокзала обнаружили у себя во дворе труп молодого мужчины. Тело погибшего лежало под окнами одной из многоэтажек. К месту происшествия были направлены врачи скорой помощи и полицейские.

Как говорят очевидцы происшествия, мужчине на вид около 30 лет. Предположительно, он мог выпасть с балкона или окна квартиры. В настоящий момент обстоятельства трагедии выясняют сотрудники правоохранительных органов.

Напомним, 23 ноября на Московском шоссе произошла похожая трагедия. Там, под окнами многоэтажного дома напротив ТЦ «Эль Рио» был обнаружен труп 34-летнего мужчины. Предварительная причина смерти – падение с высоты 12-го этажа.