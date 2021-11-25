Бедного пса расстреляли на детской площадке средь беда дня

Из-за жестокого расстрела собаки на Волжском шоссе в Самаре возбудили уголовное дело. Об этом сообщает депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Полиция возбудила уголовное дело против неустановленного догхантера, который средь бела дня 5 ноября расстрелял из окна дома на Волжском проспекте, 45 практически на детской площадке миролюбивого дворового пса по кличке Рыжик. Пуля перебила собаке позвоночник. Бедный пес, громко визжа, на передних лапах полз через Волжское шоссе на набережную, пытаясь сбежать от боли.

К счастью, местные жители не остались равнодушными – собаку быстро поймали и отвезли в ветеринарную клинику. Врачи извлекли из тела животного пулю, однако есть риск, что Рыжик так и останется инвалидом. Сейчас его приютила у себя одна из жительниц дома, псу предстоит долгое лечение.

Местные жители сразу же написали заявление в полицию – они подозревают в совершении преступления одного из соседей, который ранее публично не раз угрожал собаке. Ситуация получила широкий общественный резонанс, в ситуацию вмешался депутат Александр Хинштейн и региональная прокуратура. Сейчас полиция возбудила уголовное дело в отношении неустановленного лица, ведется расследование.

«Комсомолка» будет следить за развитием событий.