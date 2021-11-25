Перевозчиков в Самаре будут штрафовать за невыполнение рейсов

За срыв расписания перевозчиков будут наказывать рублем Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В четверг, 25 ноября 2021 года, в Самаре вступило в силу постановление об утверждении штрафов для перевозчиков. Транспортные предприятия будут наказывать за срыв расписания. Документ размещен на сайте городской администрации.

Так, размер штрафа за месяц составит 1600 рублей. Эту сумму будут умножать на количество маршрутов, по которым перевозчик не выполнит необходимое количество рейсов. Компанию, которая заведует автобусами, будут наказывать рублем, если она выполнит меньше 80% рейсов от плана, а МП «ТТУ» — меньше 70%. Санкции коснутся только тех, кто получает субсидии из городского бюджета.

Отметим, что постановление распространяет свое действие на правоотношения, которые возникли с 18 августа 2021 года.