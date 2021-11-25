В Самаре запланировали еще две ветки метро до Ракиты и Стошки

Каким будет метро Самары?

В Самаре запланировали еще две ветки метро. Их обозначили в новом проекте Генплана, который намерены в скором времени предложить на обсуждение жителям региона. Первую ветку закончат на станции "Театральная", как и предполагалось ранее, а вот дальше начинается творчество.

Вторая ветка метрополитена должна начаться от метро "Московская". Ее предполагают пустить через ул. Партизанская на 116 километр - под речку копать не будут, воспользуются мостом. На этой ветке будет шесть станций и конечная будет в районе улицы Фасадной и Долотного переулка.

Третья ветка метро, как предполагается, соединит станцию "Московская" и Ракитовское шоссе. Тут будет семь станций, ветка пойдет через автовокзал, вдоль Московского шоссе , проспекта Кирова, улицы Ташкентская.

Конечно, все эти планы скорее говорят о городе мечты - пока что денег на их воплощение в жизнь нет даже в отдаленной перспективе. Но согласитесь, с таким метро город зажил бы совсем по-другому?

Пока что в планах лишь строительство станции "Театральная" - до 2024 года. А тут мы писали, какие еще изменения придумали в генплане.

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