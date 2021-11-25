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Спорт25 ноября 2021 19:14

ЦСК ВВС начнет играть в новом Дворце спорта в Самаре в декабре 2021 года

Команда выступает в Высшей лиге
Вячеслав СОРОКИН
Вячеслав СОРОКИН
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ЦСК ВВС скоро будут играть в новом дворце

ЦСК ВВС скоро будут играть в новом дворце

Фото: Вячеслав СОРОКИН

Хоккейная команда ЦСК ВВС в декабре начнет выступать в новом Дворце спорта в Самаре. Об этом сообщают в региональном правительстве.

Дворец спорта официально открыли в сентябре текущего года. Однако, ЦСК ВВС продолжает проводить домашние матчи на площадке Дворца спорта "Кристалл", который вмещает малое количество зрителей, ставшее еще меньше в период пандемии.

Команда выступает в Высшей лиге и по итогам 25-ти игр в текущем сезоне занимает последнее место в турнирной таблице, имея лишь две победы.

Сейчас в новом Дворце спорта тренируются юные спортсмены, там занимаются фигуристы и хоккеисты, есть хореографические залы и площадка для керлинга.