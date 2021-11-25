ЦСК ВВС начнет играть в новом Дворце спорта в Самаре в декабре 2021 года

ЦСК ВВС скоро будут играть в новом дворце
Фото: Вячеслав СОРОКИН
Хоккейная команда ЦСК ВВС в декабре начнет выступать в новом Дворце спорта в Самаре. Об этом сообщают в региональном правительстве.
Дворец спорта официально открыли в сентябре текущего года. Однако, ЦСК ВВС продолжает проводить домашние матчи на площадке Дворца спорта "Кристалл", который вмещает малое количество зрителей, ставшее еще меньше в период пандемии.
Команда выступает в Высшей лиге и по итогам 25-ти игр в текущем сезоне занимает последнее место в турнирной таблице, имея лишь две победы.
Сейчас в новом Дворце спорта тренируются юные спортсмены, там занимаются фигуристы и хоккеисты, есть хореографические залы и площадка для керлинга.