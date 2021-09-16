В Самаре открыли Дворец спорта. Рассказываем, почему это круто

Открытие Дворца превратилось в праздник. Фото: Альберт ДЗЕНЬ

15 сентября в Самаре состоялся настоящий праздник спорта. В этот день торжественно открыли Дворец спорта на ул. Молодогвардейской. За этой стройкой десятилетия с интересом наблюдали все жители региона и не зря. Дворец получился действительно величественным и, для нашего региона, уникальным.

Праздник к честь открытия. Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Преемственность

Интересно уже то, что появился новый Дворец аккурат на месте старого, но при этом здание получилось куда более вместительное и универсальное. Кстати, былой Ледовый дворец спорта тоже построили на год раньше, чем это планировалось. Он открыл свои двери 1 ноября 1966 года. Хотя строили его к 50-летию Советской власти, которое отмечали в 1967 году. В проекте нового Дворца постарались оставить элементы его предшественника. В частности мозаичные панно на фасаде.

Не только лед

Одно из преимуществ нового Дворца - универсальность. Здесь могут проходить хоккейные матчи, баскетбольные, волейбольные соревнования. Есть место и для занятий боксом, керлингом, фигурным катанием, а еще хореографический и тренажерный залы. Дворец может легко превратиться в концертную площадку или место проведения форума.

Зал для конференций. Фото: Альберт ДЗЕНЬ

- Конференц-зал рассчитан на 400 посадочных мест, причем этот зал универсальный, он легко трансформируется в три автономных зала. Здесь самое современное оборудование и панорамные окна, - рассказывает экскурсовод, знакомя журналистов с новым Дворцом. Кстати, панорамные окна не только в конференц-зале дворца, но и в его коридорах. Вид оттуда открывается действительно царский: Волга, Жигулевские горы. Благодаря окнам Дворец кажется воздушным.

светлые коридоры. Фото: Альберт ДЗЕНЬ

В здании несколько входов. Так со стороны ул Молодогвардейской зайти можно с первого и с третьего этажа. На первом этаже - вход в партер главной арены, а также в залы для керлинга, на тренировочное хоккейное поле, в универсальный спортзал, хореографический и тренажерный залы.

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Чтобы добраться до входа на третьем этаже, гостям придется подняться по внешним лестницам. Отсюда можно пройти на верхние трибуны главной ледовой арены. На втором этаже в фойе расположили буфет для зрителей и спортсменов на 150 человек. Также в новом Дворце спорта предусмотрены все необходимые технические помещения и раздевалки для спортсменов и судей.

Удобный зал

Главная ледовая арена Дворца легко трансформируется в концертную площадку. Для этого лед закрывают специальным защитным слоем. Такое покрытие может выдержать 160 тонн на квадратный метр, поэтому сразу после концерта на льду снова можно будет играть в хоккей. На переоборудование площадки уйдет не более часа, а задействована в этом будет бригада из 7 человек.

Здание доступно для людей с ОВЗ. Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Гости торжественной церемонии открытия отметили и современное осветительное оборудование. На льду можно организовать настоящее лазерное шоу.

Главная ледовая арена. Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Еще одно преимущество нового Дворца - удобные мягкие кресла в зале. Ничуть не хуже, чем в кинотеатре. При этом зрительные ряды расположены асимметрично, чтобы гостям было максимально хорошо видно происходящее на арене. Так со стороны главного входа по ул. Молодогвардейской - значительно больше посадочных мест. Изменилась и акустика. Теперь ни одно слово комментатора не потеряется в пустоте.

Первый в ПФО

Одна из важных фишек Дворца на Молодогвардейская - профессиональный керлинговый центр.

- Керлинговый центр во "Дворце спорта" одна из немногих площадок в России такого уровня и является не частным объектом, а государственным. Поэтому востребованность в кёрлинге будет круглый год, - отметил президент федерации кёрлинга Самарской области Виктор Богатов. - Это отличный подарок к 6-летию нашей федерации!

Зал для керлинга. Фото: Альберт ДЗЕНЬ

В ПФО это первая площадка для профессионального керлигна. Причем тренироваться могут как профессиональные спортсмены, так и начинающие, а также люди с ОВЗ.

Четыре дорожки 44,5 м в длину и 4,32 м в ширину позволяют проводить соревнования мирового уровня.

Регионально-федеральное финансирование

Здание старого Дворца спорта в Самаре было снесено в 2017 году, а вот разрешение на строительство нового дворца спорта взамен снесенного было выдано министерством строительства Самарской области лишь в сентябре 2018 года. Остро стоял вопрос о финансировании объекта.

Торжественное открытие. Фото: Альберт ДЗЕНЬ

В итоге в дополнение к региональному, было достигнуто соглашение о федеральном софинансировании, в рамках проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография», инициированного президентом России. Привлекли также средства партнеров. Такое объединение и позволило начать строительство ударными темпами и открыть Дворец раньше.

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